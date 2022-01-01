Максим Артамонов В Пермском крае работающих на непостоянной основе депутатов оставили без дополнительных выплат На этом настояла региональная прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд лишил депутатов, которые работают на непостоянной основе, постоянных денежных выплат. Прокуратура потребовала признать недействующей норму регионального закона, по которой им перечислялись регулярные выплаты за счёт средств местных бюджетов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Субсидии депутатам были предусмотрены нормой регионального закона от 10 мая 2011 года № 767-ПК. В иске прокуратуры указывалось, что такие выплаты, которые не зависят от реально понесённых расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, по своей сути являются вознаграждением за работу.

Это обстоятельство противоречит статусу депутата, работающего на непостоянной основе, и нарушает установленный бюджетным законодательством принцип эффективности использования бюджетных средств.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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