Максим Артамонов В Перми компания «Ростелеком» может оставить городской электротранспорт без связи УФАС проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские антимонопольщики начали проверку в отношении ПАО «Ростелеком», которое грозит оставить «Пермгорэлектротранс» без связи для управления движением электротранспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Предприятие обратилось в УФАС и сообщило, что оператор связи в этом году отказывается продлить договор об оказании услуг связи, обеспечивающих бесперебойную работу городской инфраструктуры.

В «Ростелекоме» объясняют это началом модернизации сетей связи, завершение которой планируется в следующем году.

Услуги связи, которые муниципальное предприятие получает от ПАО «Ростелеком», обеспечивают «Пермгорэлектротрансу» возможность дистанционно управлять тяговыми подстанциями с диспетчерского пункта. Отказ оператора связи от предоставления услуг может повлечь обесточивание контактной сети. Это приведёт к остановке движения электротранспорта, городской инфраструктуры.

Антимонопольное ведомство направило в ПАО «Ростелеком» запрос о предоставлении объяснений и всех документов по этой ситуации.

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