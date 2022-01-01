Максим Артамонов В прошлом году в Прикамье выросли цены на школьные тетради и шампуни В то же время подешевели флеш-накопители, миксеры и телевизоры Поделиться Твитнуть

В Пермском крае подвели итоги 2022 года по ценообразованию в регионе. Самый заметный рост цен среди непродовольственных товаров пришёлся на школьные тетради, ювелирные изделия из золота и шампуни.

Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на данные ведомства, школьные тетради подорожали в полтора раза, золотые изделия и шампуни — на 47%. Более чем на 30% отмечен рост на корма для животных, а также косметику.

Холодильники и стиральные машины подорожали на 20%. Туалетная бумага, моющие и чистящие средства — в этом же диапазоне.

Стройматериалы к декабрю прошлого года в среднем подорожали на 10%. Самый высокий рост отмечен на краски — почти 40%. Цемент, кирпич, стекло, керамическая плитка и ламинат подорожали более чем на 20%.

В то же время Пермьстат отмечает снижение цен на флеш-накопители (на 15%), миксеры (на 9%) и телевизоры (на 3%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.