Максим Артамонов В Перми начнут производить виски Напиток будут делать на заводе «Бастион» Поделиться Твитнуть

Фото: Скриншот видео с сайта investinperm.ru

Пермская компания «Бастион» намерена производить классические виски из солодовых и зерновых дистиллятов. Впоследствии планируется запустить отдельное производство этого напитка. Об этом сообщается в презентационном ролике, опубликованном на сайте Агентства инвестиционного развития Пермского края.

По итогам прошлого года компания произвела более 1,5 млн декалитров алкогольной продукции и вошла в топ-3 российских производителей коньяка. Такие показатели были достигнуты за счёт модернизации и расширения производственных мощностей более чем на 30% в рамках инвестпроекта, поддержанного краевыми властями.

АО «Бастион» производит алкогольную продукцию. До 2017 года завод назывался «Уралалко», а затем был переименован в «Бастион осн. 1942 г.». С 2003 года компания входит в крупнейший алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»). Предприятие производит коньяк, водку, бренди и ликёро-водочные изделия. Ассортимент насчитывает 25 наименований. На заводе работают 300 сотрудников.

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