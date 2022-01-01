За сутки в Прикамье коронавирусом заболели ещё 94 человека
Один пациент скончался
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 94 новых случая COVID-19. Среди заражённых 37 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 13 человек, один пациент скончался.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.
Выздоровели 88 пациентов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 059. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9197 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.