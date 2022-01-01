За сутки в Прикамье коронавирусом заболели ещё 94 человека Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 94 новых случая COVID-19. Среди заражённых 37 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 13 человек, один пациент скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.

Выздоровели 88 пациентов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 059. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9197 человек.

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