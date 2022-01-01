Максим Артамонов В Перми выявлены случаи токсикомании среди школьников Родителям рекомендуют обратить внимание на резкие запахи в квартире Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) выявила два случая сниффинга (токсикомании) среди успешных школьников. Об этом сообщили в районной администрации.

Сниффинг — это одна из разновидностей токсикомании, которая связана с вдыханием газовых паров. Это явление распространено среди детей 10-15 лет. Подростки вдыхают пары газа из дезодорантов прямо из баллона или предварительно распыляя его на шарф или в пакет.

Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отёка головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотой или отёка лёгких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы.

Остановка дыхания может произойти прямо на вдохе — настолько быстро пары токсинов достигают мозга. Выброс в кровь стрессовых гормонов вызывает частое сердцебиение, нарушение проведения нервных импульсов, управляющих работой сердца, и смерть от его внезапной остановки.

КДН провела в школах углублённую диагностику детей с 6 по 11 классы, чтобы выявить школьников с нестабильным состоянием психики и оказать им психологическую помощь.

Сейчас в школах проводятся встречи с родителями и педагогами, где рассказывается об этой проблеме. Всем родителям власти рекомендуют обратить внимание на резкие посторонние запахи в квартирах, обильное использование детьми дезодорантов и других ароматизирующих веществ.

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