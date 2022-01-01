Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 20 по 27 января
До 21 января на сайте ARTE.TV доступна трансляция концерта «Трифонов играет Трифонова» (16+). В концерте с Бамбергским симфоническим оркестром и его главным дирижёром Якубом Хрусой пианист Даниил Трифонов интерпретирует свой собственный фортепианный концерт как немецкую премьеру.
21 января в 00:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция
концерта
Берлинского филармонического оркестра (16+): Рамо, Моцарт, Шопен, Дворжак,
Кодаи, Брамс, Хачатурян. Дирижирует Саймон Рэттл, солист Менахем Пресслер
(фортепиано).
С 21
по 28 января в Театре-Театре
проходит премьерная серия показов мистического мюзикла «Сонная Лощина» (12+): оригинальный
сюжет и музыка, исполнение на двух языках, расположение зрительских мест прямо
на сцене, использование возможностей уникальной нижней машинерии ТТ. «Сонная
Лощина» станет первым курсовым спектаклем для студентов Театра-Театра. На сцену
выйдет полный состав третьего курса специальности «Артист музыкального театра»,
который обучается на базе Московского института современного искусства.
21
января в 14:00 в Доме Мешкова
пройдёт мастер-класс по
текстильному мини-портрету (12+, от 14 лет). Участники познакомятся с
технологией создания текстильного рельефного лица, с элементами вышивки и
аппликации и сделают портрет любой выдающейся личности Перми по своему выбору.
21
января в 15:00 в кинотеатре «Синема-Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт документальный фильм «Бернини»
(12+), посвящённый жизни и творчеству знаменитого скульптора.
21
января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт Валерия Платонова (6+). В программе –
произведения Александра Чайковского, Гии Канчели и Александра Локшина.
21
января в 20:00 на сайте OperaVision
стартует трансляция концертного исполнения «Парсифаля» (16+),
последней музыкальном драмы Рихарда Вагнера, Бергенским филармоническим
оркестром. Дирижёр – Эдвард Гарднер.
21
января в 22:00 на сайте Medici.TV
стартует трансляция оперы Джакомо Пуччини «Тоска»
(16+) в концертном исполнении Берлинского филармонического оркестра.
22
января в 15:00 в кинотеатре «Синема-Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт опера Джоаккино Россини
«Севильский цирюльник» (16+) в постановке Венской оперы с участием Хуана Диего
Флореса, Василисы Бержанской и Ильдара Абдразакова.
22
января в 19:00 в Органном концертном зале выступит Moscow Trad Jazz Band с программой «Новоорлеанский джаз» (6+). Прозвучат
известные композиции Ирвинга Берлина, Спенсера Уильямса, Шолома Секунды, Сэмми
Кана, Фреда Хэмма, Жана Шварца и других авторов.
22
января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится сольный концерт Надежды Павловой (6+). В программе –
произведения Моцарта, Верди, Генделя, Глинки, Массне и других композиторов.
Дирижёр – Мигран Агаджанян.
22
января в 23:00 на сайте Medici.TV
стартует трансляция концерта
Королевского ливерпульского филармонического оркестра (16+): Брукнер и
Брух. Дирижирует Доминго Хиндоян. Скрипач – Тимоти Чоой.
23
января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Немое кино в Триумфе» зрителей ждёт фильм «Женщина на
Луне» (1929) (12+) Фрица Ланга. Показ проходит под живую импровизацию на
рояле в исполнении Александра Колесникова.
24
января в 00:00 на сайте Medici.TV
стартует трансляция выступления гитариста-виртуоза Джона
Маклафлина и The 4th Dimension (16+) с джазового фестиваля A to JazZ
Festival 2022 в Софии.
24
января в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция Миланы Фёдоровой «Пермь-100»
(16+). В рамках проекта «Открытая Пермь» краевед расскажет, какой была Пермь в
свой вековой юбилей, когда он отмечался, какими ценностями измерялась жизнь
города. К лекции отдел краеведения библиотеки подготовил выставку материалов по
истории Перми и о том, какой она была в 1823 году.
24
января в 19:00 в кинотеатре «Синема-Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD будет показан фильм-балет Бориса Эйфмана
«Роден» (12+), посвящённый судьбе и творчеству Огюста Родена и его ученицы,
возлюбленной и музы Камиллы Клодель.
25
января в Центральном выставочном зале откроется выставка «Мечты большого города» (0+). Это размышление тех,
кто сегодня живёт в Перми или вернулся, кто планирует связать жизнь с нашим
городом или решил уехать. В экспозиции принимают участие более 60 пермских
художников.
С 25
января в Пермской краевой библиотеке им. Горького будет работать выставка «Высоцкий» (12+),
посвящённая 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В экспозиции – книги
о юбиляре, ноты к песням артиста и аудиодокументы на CD-дисках и
грампластинках.
25
января в 19:00 в Доме Мешкова
состоится концерт «Татьянин день» (0+), приуроченный к Дню российского
студенчества. Выступят артисты Пермского театра оперы и балета, Пермского
губернского оркестра и Пермской краевой филармонии: Алексей Герасимов
(баритон), Данис Хузин (тенор), Наталья Сафиулина (сопрано). Партия фортепиано
– Гульназ Гарипова. В программе – отрывки из мюзиклов и оперетт: «Сильва»,
«Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера», «Призрак оперы»,
«Хелло, Долли», «Моя прекрасная леди», «Чай вдвоём».
25
января в 19:00 в ДК им. Солдатова
академический хор «Млада» приглашает на музыкальный спектакль «Высоцкий» (6+).
Дата выбрана не случайно – именно в этот день 85 лет назад родился Владимир
Высоцкий. В спектакле два полноправных партнёра – артист и хор. Приглашённой
звездой спектакля стал актёр театра и кино Евгений Дятлов. В спектакле
прозвучат произведения Владимира Высоцкого и воспоминания о нём, а также песни
на стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы
Ахмадулиной – ближнего дружеского круга, плеяды «шестидесятников».
25
января в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт легендарный спектакль театра
Globe «Двенадцатая ночь» (16+). В ролях – Стивен Фрай, Марк Райлэнс и другие
артисты.
26 и
27 января в 15:00 и 19:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» благотворительный фонд «Берегиня» приглашает
на спектакль «Музыка жизни 2: первый концерт» (6+). Музыкальная основа
постановки – хиты группы Queen. Все средства, собранные с продажи билетов,
будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, подопечным
фонда «Берегиня».
26
января в 19:00 в Пермском доме актёра театр «Большая стирка» и квартет «Каравай» представят новый музыкальный
спектакль-фантасмагорию по мотивам сатирической повести Валентина Катаева
«Растратчики» (16+). События, о которых будет рассказано, случились почти 100
лет назад, во времена НЭПа. Главный бухгалтер Филипп Степанович и кассир
Ванечка Клюквин, не устояв перед соблазном красивой жизни, похитили казённые
деньги и пустились во все тяжкие. В спектакле играют и поют: Александр Смирнов,
Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова, Евгения Барашкова, а также квартет
«Каравай». Автор и режиссёр – Дмитрий Заболотских.
27
января в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит вокальный ансамбль INTRADA (12+). В программе – древнерусские
духовные песнопения и вокальные произведения американского постминималиста Дэвида
Лэнга, в том числе прозвучит opus magnum Лэнга – кантата по мотивам
андерсеновской «Девочки со спичками».
27
января в 23:00 на сайте OperaVision
стартует трансляция «Агриппины» (16+)
Генделя в постановке Дротнингхольмского придворного театра. Дирижёр – Франческо
Корти.
До 1 февраля в
киноцентре «Премьер» идёт
трагикомедия культового якутского кинорежиссёра Дмитрия Давыдова «Молодость»
(оригинальное название «Эдэрсаас») (16+). Фильм расскажет о том, как в поисках
счастья и друзей обаятельный неудачник Вася возвращается из города в родное
село. Вот только бывшие одноклассники давно повзрослели: у них дети, работа и
всё по правилам. Удастся ли возвращение в беспечную молодость?
До 12
февраля в Пермском доме народного творчества «Губерния» работают две выставки: передвижная выставка,
посвящённая обвинской росписи, «Глобальное искусство пермской глубинки» (0+) и
выставка вертепов из частной коллекции художника, искусствоведа,
этнокультуролога, исследователя традиционного костюма Андрея Боровского «Свет
Рождества» (0+).
До 15
февраля в художественной галерее «Пермский период» работают выставка работ Владислава Дёгтева «Монотопия» (0+) и выставка
работ Сергея Костылева «Русский пейзаж. Поэма на холсте» (0+).
До 15
февраля в выставочном центре «Пермь-Экспо» работает выставка с «ожившими» картинами «Клод Моне. Видеть сердцем»
(6+). Специально для этого мультимедийного проекта были оцифрованы 60 картин
художника, которые теперь представлены на 12 широкоформатных экранах.
Ежедневно
в частной филармонии «Триумф»
работает выставка «Ветры, ангелы, люди» (16+), которая объединила в себе 27
работ 16 пермских художников, скульпторов и ювелиров.
Ежедневно
в группе «ВКонтакте» можно увидеть
запись трансляции торжественного
открытия Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы
Герзмава (6+) из Московского академического Музыкального театра им. К.С.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 12 января на сцену прославленного
театра вышли звёзды мировой оперы Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков, пианистка
Екатерина Мечетина, премьер и прима-балерина Московского музыкального театра
Георги Смилевски и Эрика Микиртичева, концертмейстер Екатерина Ганелина. В
концерте принимает участие оркестр Московского академического Музыкального
театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Дирижёр – Феликс
Коробов. В программе: произведения Россини, Беллини, Верди, Шопена, Чайковского,
Рахманинова.
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