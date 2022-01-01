Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 20 по 27 января Поделиться Твитнуть

До 21 января на сайте ARTE.TV доступна трансляция концерта «Трифонов играет Трифонова» (16+). В концерте с Бамбергским симфоническим оркестром и его главным дирижёром Якубом Хрусой пианист Даниил Трифонов интерпретирует свой собственный фортепианный концерт как немецкую премьеру.

21 января в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта Берлинского филармонического оркестра (16+): Рамо, Моцарт, Шопен, Дворжак, Кодаи, Брамс, Хачатурян. Дирижирует Саймон Рэттл, солист Менахем Пресслер (фортепиано).

С 21 по 28 января в Театре-Театре проходит премьерная серия показов мистического мюзикла «Сонная Лощина» (12+): оригинальный сюжет и музыка, исполнение на двух языках, расположение зрительских мест прямо на сцене, использование возможностей уникальной нижней машинерии ТТ. «Сонная Лощина» станет первым курсовым спектаклем для студентов Театра-Театра. На сцену выйдет полный состав третьего курса специальности «Артист музыкального театра», который обучается на базе Московского института современного искусства.

21 января в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт мастер-класс по текстильному мини-портрету (12+, от 14 лет). Участники познакомятся с технологией создания текстильного рельефного лица, с элементами вышивки и аппликации и сделают портрет любой выдающейся личности Перми по своему выбору.

21 января в 15:00 в кинотеатре «Синема-Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт документальный фильм «Бернини» (12+), посвящённый жизни и творчеству знаменитого скульптора.

21 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт Валерия Платонова (6+). В программе – произведения Александра Чайковского, Гии Канчели и Александра Локшина.

Пермский академический театр оперы и балета

21 января в 20:00 на сайте OperaVision стартует трансляция концертного исполнения «Парсифаля» (16+), последней музыкальном драмы Рихарда Вагнера, Бергенским филармоническим оркестром. Дирижёр – Эдвард Гарднер.

21 января в 22:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в концертном исполнении Берлинского филармонического оркестра.

22 января в 15:00 в кинотеатре «Синема-Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» (16+) в постановке Венской оперы с участием Хуана Диего Флореса, Василисы Бержанской и Ильдара Абдразакова.

22 января в 19:00 в Органном концертном зале выступит Moscow Trad Jazz Band с программой «Новоорлеанский джаз» (6+). Прозвучат известные композиции Ирвинга Берлина, Спенсера Уильямса, Шолома Секунды, Сэмми Кана, Фреда Хэмма, Жана Шварца и других авторов.

22 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится сольный концерт Надежды Павловой (6+). В программе – произведения Моцарта, Верди, Генделя, Глинки, Массне и других композиторов. Дирижёр – Мигран Агаджанян.

22 января в 23:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта Королевского ливерпульского филармонического оркестра (16+): Брукнер и Брух. Дирижирует Доминго Хиндоян. Скрипач – Тимоти Чоой.

23 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Немое кино в Триумфе» зрителей ждёт фильм «Женщина на Луне» (1929) (12+) Фрица Ланга. Показ проходит под живую импровизацию на рояле в исполнении Александра Колесникова.

24 января в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция выступления гитариста-виртуоза Джона Маклафлина и The 4th Dimension (16+) с джазового фестиваля A to JazZ Festival 2022 в Софии.

24 января в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция Миланы Фёдоровой «Пермь-100» (16+). В рамках проекта «Открытая Пермь» краевед расскажет, какой была Пермь в свой вековой юбилей, когда он отмечался, какими ценностями измерялась жизнь города. К лекции отдел краеведения библиотеки подготовил выставку материалов по истории Перми и о том, какой она была в 1823 году.

24 января в 19:00 в кинотеатре «Синема-Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD будет показан фильм-балет Бориса Эйфмана «Роден» (12+), посвящённый судьбе и творчеству Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

25 января в Центральном выставочном зале откроется выставка «Мечты большого города» (0+). Это размышление тех, кто сегодня живёт в Перми или вернулся, кто планирует связать жизнь с нашим городом или решил уехать. В экспозиции принимают участие более 60 пермских художников.

Центральный выставочный зал

С 25 января в Пермской краевой библиотеке им. Горького будет работать выставка «Высоцкий» (12+), посвящённая 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В экспозиции – книги о юбиляре, ноты к песням артиста и аудиодокументы на CD-дисках и грампластинках.

фото: пресс-служба хора "Млада"

25 января в 19:00 в Доме Мешкова состоится концерт «Татьянин день» (0+), приуроченный к Дню российского студенчества. Выступят артисты Пермского театра оперы и балета, Пермского губернского оркестра и Пермской краевой филармонии: Алексей Герасимов (баритон), Данис Хузин (тенор), Наталья Сафиулина (сопрано). Партия фортепиано – Гульназ Гарипова. В программе – отрывки из мюзиклов и оперетт: «Сильва», «Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера», «Призрак оперы», «Хелло, Долли», «Моя прекрасная леди», «Чай вдвоём».

25 января в 19:00 в ДК им. Солдатова академический хор «Млада» приглашает на музыкальный спектакль «Высоцкий» (6+). Дата выбрана не случайно – именно в этот день 85 лет назад родился Владимир Высоцкий. В спектакле два полноправных партнёра – артист и хор. Приглашённой звездой спектакля стал актёр театра и кино Евгений Дятлов. В спектакле прозвучат произведения Владимира Высоцкого и воспоминания о нём, а также песни на стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной – ближнего дружеского круга, плеяды «шестидесятников».

25 января в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт легендарный спектакль театра Globe «Двенадцатая ночь» (16+). В ролях – Стивен Фрай, Марк Райлэнс и другие артисты.

26 и 27 января в 15:00 и 19:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» благотворительный фонд «Берегиня» приглашает на спектакль «Музыка жизни 2: первый концерт» (6+). Музыкальная основа постановки – хиты группы Queen. Все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, подопечным фонда «Берегиня».

Дом народного творчества «Губерния»

26 января в 19:00 в Пермском доме актёра театр «Большая стирка» и квартет «Каравай» представят новый музыкальный спектакль-фантасмагорию по мотивам сатирической повести Валентина Катаева «Растратчики» (16+). События, о которых будет рассказано, случились почти 100 лет назад, во времена НЭПа. Главный бухгалтер Филипп Степанович и кассир Ванечка Клюквин, не устояв перед соблазном красивой жизни, похитили казённые деньги и пустились во все тяжкие. В спектакле играют и поют: Александр Смирнов, Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова, Евгения Барашкова, а также квартет «Каравай». Автор и режиссёр – Дмитрий Заболотских.

27 января в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит вокальный ансамбль INTRADA (12+). В программе – древнерусские духовные песнопения и вокальные произведения американского постминималиста Дэвида Лэнга, в том числе прозвучит opus magnum Лэнга – кантата по мотивам андерсеновской «Девочки со спичками».

27 января в 23:00 на сайте OperaVision стартует трансляция «Агриппины» (16+) Генделя в постановке Дротнингхольмского придворного театра. Дирижёр – Франческо Корти.

До 1 февраля в киноцентре «Премьер» идёт трагикомедия культового якутского кинорежиссёра Дмитрия Давыдова «Молодость» (оригинальное название «Эдэрсаас») (16+). Фильм расскажет о том, как в поисках счастья и друзей обаятельный неудачник Вася возвращается из города в родное село. Вот только бывшие одноклассники давно повзрослели: у них дети, работа и всё по правилам. Удастся ли возвращение в беспечную молодость?

До 12 февраля в Пермском доме народного творчества «Губерния» работают две выставки: передвижная выставка, посвящённая обвинской росписи, «Глобальное искусство пермской глубинки» (0+) и выставка вертепов из частной коллекции художника, искусствоведа, этнокультуролога, исследователя традиционного костюма Андрея Боровского «Свет Рождества» (0+).

До 15 февраля в художественной галерее «Пермский период» работают выставка работ Владислава Дёгтева «Монотопия» (0+) и выставка работ Сергея Костылева «Русский пейзаж. Поэма на холсте» (0+).

До 15 февраля в выставочном центре «Пермь-Экспо» работает выставка с «ожившими» картинами «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+). Специально для этого мультимедийного проекта были оцифрованы 60 картин художника, которые теперь представлены на 12 широкоформатных экранах.

Ежедневно в частной филармонии «Триумф» работает выставка «Ветры, ангелы, люди» (16+), которая объединила в себе 27 работ 16 пермских художников, скульпторов и ювелиров.

Ежедневно в группе «ВКонтакте» можно увидеть запись трансляции торжественного открытия Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава (6+) из Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 12 января на сцену прославленного театра вышли звёзды мировой оперы Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков, пианистка Екатерина Мечетина, премьер и прима-балерина Московского музыкального театра Георги Смилевски и Эрика Микиртичева, концертмейстер Екатерина Ганелина. В концерте принимает участие оркестр Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Дирижёр – Феликс Коробов. В программе: произведения Россини, Беллини, Верди, Шопена, Чайковского, Рахманинова.

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