Мэрия Перми приступила к новому этапу демонтажа НТО Отсрочка на снос киосков истекла 31 декабря 2022 года Поделиться Твитнуть

С начала января 2023 года администрация Перми возобновила принудительный демонтаж нестационарных торговых объектов. Уже снесено три киоска.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, до 31 декабря 2022 года действовала отсрочка на демонтаж НТО, у владельцев которых истекли пятилетние договоры с мэрией на размещение объектов, заключённые в 2015-2016 годах. Всего около сотни объектов.

Отсрочка давалась на добровольный демонтаж НТО. И так поступили владельцы 56 павильонов и киосков по улицам Екатерининской, 98, Самолётной, 52а, Карпинского, 66, Мира, 130, Строителей, 24б, Пономарёва, 4, Мира, 11, Юрша, 9, Леонова, 51, Пушкина, 7, Грузинской, 5, по бульвару Гагарина, 74.

В мэрии добавили, что предпринимателям не обязательно сворачивать свой бизнес, они могут принять участие в аукционах на право размещения НТО в местах, предусмотренных Схемой размещения НТО на территории Перми. Им необходимо будет также привести свой торговый объект в соответствие с действующими Правилами благоустройства города. Сейчас готовится аукционная документация по проведению в первом квартале 2023 года аукционов на право размещения НТО.

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