Максим Артамонов В Перми чиновники хотят привести все автостоянки к единому внешнему виду Арендаторов заставят подписать допсоглашение Поделиться Твитнуть

Администрация Перми планирует к июню 2023 года обязать владельцев автостоянок привести объекты к единому стандарту. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами гордумы рассказала заместитель начальника департамента земельных отношений Надежда Санникова.

Для этого с арендаторами земельных участков, которые используются под автостоянки, будет заключено допсоглашение. Предприниматели должны оградить территорию, выставить пост охраны, установить осветительное и информационное оборудование. Также на территории должен быть контейнер для накопления отходов.

Вопрос об автостоянках члены комитета рассматривали в контексте обсуждения новых правил благоустройства, а точнее — выявления правообладателей объектов недвижимости, не оформивших права на земельные участки, и прекращения договоров аренды земельных участков с владельцами автостоянок, не соответствующих требованиям Правил благоустройства.

По словам Санникой, на начало года городской департамент земельных отношений заключил 99 договоров аренды земельных участков под автостоянки. 26 из них действующие, 73 возобновлены на неопределённый срок, по 10-ти из них направлены уведомления о расторжении договоров с последующим представлением на аукцион.

Из презентации доклада Надежды Санниковой

Максим Артамонов

Сейчас больше всего автостоянок находится в Дзержинском районе (18), а меньше всего — в Ленинском (6).

Председатель комитета Михаил Бесфамильный поинтересовался о дальнейшей судьбе арендаторов, отказавшихся подписывать допсоглашения о приведении объектов в соответствие с требованиями Правил благоустройства. Санникова пояснила, что с ними может быть расторгнут договор.

Контроль соблюдения требований к элементам благоустройства автостоянок будет осуществляться следующим образом. Сначала территориальный орган проводит обследование, затем составляет акт и направляет арендатору предостережение (уведомление). Если оно не исполняется, то его передают в департамент земельных отношений, который уже может расторгнуть договор с арендатором.

По данным мэрии Перми, на 10 июня 2022 года в Едином государственном реестре не было сведений о почти 6 тыс. объектов. Сейчас их количество снизилось больше, чем вдвое — до 2,5 тыс.





Собственникам, которые нарушают требования законодательства, начисляется плата за фактическое пользование земельными участками. За три последних года такая плата была начислена по 1311 земельным участкам, в городской бюджет поступило около 209 млн руб. Требования по оплате за фактическое пользование земельными участками составили 393,2 млн руб.





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