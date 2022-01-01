Андрей Стрельцов «Пермские медведи» поднялись на втрое место в гандбольной Суперлиге Подопечные Валентина Бузмакова одержали победу в Уфе Поделиться Твитнуть

В очередном матче чемпионата гандбольный Суперлиги России «Пермские медведи» на выезде обыграли клуб из Башкирии «Акбузат». Итог поединка 27:30.

После первого тайма гостям удалось создать преимущество плюс три мяча — 16:13. Этой форы хватило, чтобы держать хозяев площадки на победном расстоянии на протяжении всей встречи.

Отметим, что в этом поединке голкипер пермяков Андрей Дьяченко отразил 42% бросков, что является редкостью для гандбольных матчей.

«Пермские медведи» поднялись на вторую ступень в турнирной таблице, уступая только одно очко лидерам ГК «Чеховские медведи».

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