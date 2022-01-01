Максим Артамонов В Пермском крае жители посёлка Яйва жалуются на постоянные отключения воды В ситуацию вмешались краевые власти Поделиться Твитнуть

Яйвинская ГРЭС и поселок Яйва

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве ЖКХ Пермского края состоялось оперативное совещание по поводу проблем с водоснабжением посёлка Яйва в Александровсоком муниципальном округе. С начала этого года местные жители стали массово писать в соцсетях об постоянных отключениях воды.

Как рассказал министр Артём Балахнин, вопрос по водоснабжению посёлка находится на особом контроле, потому что «фиксируется большое количество обращений жителей по этому вопросу».

На станциях 1-го и 2-го водоподъёмов работают не все насосы, а при порывах на сетях жители остаются без воды, на время наполнения резервуаров (по 2 часа в дневные и ночные часы), пояснил глава ведомства.

На совещании глава Александровского округа Ольга Лаврова сообщила, что компания ООО «Управление ЖилСервис», которая занимается водоснабжением и водоотведением в посёлке, не выполняет взятые на себя обязательства.

Краевые власти обязали местных чиновников в максимально короткие сроки закупить и установить на станции водоподъёмов насос и заменить неработающие двигатели. После решения суда о выкупе имущества у собственника, администрация Яйвы должна изыскать средства на комплексное обновление системы.

Проблемы с водой в Яйве возникли ещё в прошлом году. В мае 2022 года ООО «Управление "Жилсервис"», которое приобрело сети водоснабжения и водоотведения в 2012, было признано банкротом, и в отношении компании началось конкурсное производство. По словам Ольги Лавровой, более чем за 10 лет имущество достигло процента износа 70—80%.

Фото: Паблик Яйва Онлайн "ВКонтакте"

Местные жители подсчитали, сколько времени в прошлом году в Яйве не было водоснабжения. Суммарная длительность отключений составила 445 часов, или 5% всего годового времени. Например, только за декабрь 2022 года водоснабжение отключали 46 раз, общей продолжительностью 186 часов, 25% месячного времени.

Посёлок городского типа Яйва находится в Александровском муниципальном округе и расположен в 204 км от Перми. По данным на 2021 год, население Яйвы составляет более 8,2 тыс человек.

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