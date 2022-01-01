Максим Артамонов В 2023 году в Прикамье построят более 30 электрозарядных станций На это выделено 85,6 млн рублей из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край присоединился к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, который стартовал в прошлом году по инициативе российского правительства.

Этот проект предполагает установку быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. Время зарядки аккумуляторов автомобилей до уровня 80% будет составлять 20-30 минут. В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн руб.

В целом на развитие зарядной инфраструктуры в регионах из федерального бюджета выделено 2,4 млрд руб. В этом году, кроме Пермского края, к проекту присоединились 28 регионов России,общее количество субъектов, участвующих в проекте, достигло 40 регионов.К 2030 году на территории России власти хотят создать не менее 29 тыс. зарядных электростанций.

Как пояснили в краевом Минэке,региональные власти планируют компенсировать части затрат предпринимателям, реализующим инвестпроекты по этому направлению, на закупку оборудования и технологическое присоединение к электросетям. Согласно федеральному проекту, инвесторы не ограничены объёмом инвестиций вкладываемых средств. При этом субсидия будет предоставляться на компенсацию до 60% расходов на закупку оборудования (максимально 1,86 млн руб. на один объект) и до 30% трат на технологическое присоединение к электросетям (максимально 900 тыс. руб. на один объект).

Чтобы получить субсидию, инвестору нужно построить и ввести зарядную станцию в эксплуатацию в 2023 году. Затем инвестор может подать заявку на получение субсидии в региональный Минэк, который является оператором федеральной субсидии. При этом есть определённые требования к размещению объектов зарядной инфраструктуры. Например, ЭЗС может находиться на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения, в границах населенного пункта вдоль дороги на праковке, на территориях торгово-выставочных, музейно-выставочных и спортивных комплексов.

Сегодня в Пермском крае действуют 30 электрозарядных станций, из них 22 ЭЗС расположены в Перми, три — в Кунгурском округе (Кунгур, села Неволино и Филипповка), по одной ЭЗС в Очерском городском округе, деревне Большое Савино, селе Усть-Качка, Чайковском и Суксуне.

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