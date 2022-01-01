Максим Артамонов В центре Перми у ТЦ «Семь пятниц» произошло массовое ДТП В аварию попали три автобуса, грузовик и легковой автомобиль Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик «ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|ПЕРМЬ» в «ВКОнтакте».

Вечером, 19 января, около торгового центра «Семь пятниц» в районе Центрального рынка произошла массовая авария, участниками которой стали три автобуса, фура и легковушка. Об этом сообщается в паблике «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с аварией затруднено движение на этом участке.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас в Перми фиксируются пробки в 8 баллов. Затруднено движение на Комсомольском проспекте, на улицах Куйбышева, Попова (в сторону центра из Камской долины), Карпинского, Николая Островского, Ленина и других.



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