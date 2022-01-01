Максим Артамонов В спецоперации на Украине погибли ещё двое военнослужащих из Пермского края Один из них был из Осы, другой - из посёлка Юг Поделиться Твитнуть

В зоне боевых действий спецоперации погибли двое прикамцев — житель Осы Роман Симанин и житель посёлка Юг Пермского округа Роман Климов. Об их гибели сообщили в соцсети «ВКонтакте» родственники и местные власти.



Роман Климов отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер» и погиб во время боёв за Бахмут (Артёмовск) 22 декабря. Посмертно его наградили Орденом «Мужества».



Подробности гибели Романа Симанина из Осы не сообщаются. Известно лишь, что он был рядовым и служил наводчиком мотострелкового отделения 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.



Администрация и дума Осинского ГО выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Его похоронят 20 января.





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