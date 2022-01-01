Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мэров российских городов познакомят с главными муниципальными стройками столицы Прикамья В Перми 20 января пройдёт расширенное заседание Союза российских городов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», 20 января в Перми пройдёт расширенное заседание правления Союза российских городов.

Ожидается, что Пермь посетит около 30 российских мэров, а также представители Государственной думы и Совета Федерации РФ, федеральной Общественной палаты, нескольких федеральных министерств и всероссийских общественных организаций.

В программе заседания — обсуждение вопросов функционирования города, в том числе «О проектах модернизации городской коммунальной инфраструктуры», «О транспортно-логистическом каркасе городов как ключевом факторе качества жизни», «О разработке и реализации программы создания в городах аллей Героев России», «О подготовке и реализации проектов на объектах городского хозяйства в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и «О перспективах развития концессионных соглашений в социальной сфере». При рассмотрении последнего вопроса будет в качестве примера приведён опыт Перми.

Кроме того, должно состояться утверждение плана работы Союза российских городов на 2023 год.

Представительное собрание рассчитывает плодотворно работать до обеда, а после обеда состоится экскурсия по ряду инфраструктурных объектов из числа муниципальных: делегация ознакомится с реконструкцией Пермского театра юного зрителя, с новым зданием гимназии № 17, с реконструкцией Дворца молодёжи, а также побывает на эспланаде, осмотрит ледовый городок и посетит музей Пермской печатной фабрики «Гознак».

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