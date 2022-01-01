В Пермском крае приставы арестовали автомобиль депутата за долг в 9 млн рублей Иномарку могут продать на торгах Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Сотрудниками ГУФССП Пермского края арестовали автомобиль Range Rover депутата Кукуштанского сельского поселения. Причина — неоплаченный долг народного избранника на сумму более 9 млн руб.

«За 47-летним мужчиной числятся задолженности по налогам и ущербу, причинённому в результате ДТП», — цитирует сообщение пресс-службы краевых приставов ТК ВЕТТА.

В счёт погашения долга у депутата арестовали внедорожник и передали на ответственное хранение одному из взыскателей. У должника ещё есть время вернуть иномарку. Для этого ему необходимо погасить задолженность. Иначе автомобиль продадут на торгах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.