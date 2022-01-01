За сутки в Пермском крае выявлено 106 новых случаев COVID-19
Госпитализированы 13 человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 106 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 37 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 13 человек, летальных случаев не зарегистрировано.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Березниках.
Выздоровели 93 местных жителя.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 965. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9196 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.