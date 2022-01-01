За сутки в Пермском крае выявлено 106 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 13 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 106 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 37 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 13 человек, летальных случаев не зарегистрировано.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Березниках.

Выздоровели 93 местных жителя.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 965. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9196 человек.

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