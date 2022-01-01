В организованные купели в Перми на Крещение окунулись около 1700 человек Происшествий в крещенскую ночь на зарегистрировано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ночь на 19 января в три организованные купели в Верхней Курье, на Мотовилихинском пруду и на территории монастыря на Бахаревке окунулись около 1700 человек, в богослужениях приняли участие 650 жителей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент общественной безопасности.

Также сообщается, что крещенская ночь прошла в Перми без происшествий, к дежурившим на месте купания спасателям и врачам за помощью никто не обращался.

Всего в Пермском крае было организовано 55 купелей.

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