В организованные купели в Перми на Крещение окунулись около 1700 человек
Происшествий в крещенскую ночь на зарегистрировано
В Перми в ночь на 19 января в три организованные купели в Верхней Курье, на Мотовилихинском пруду и на территории монастыря на Бахаревке окунулись около 1700 человек, в богослужениях приняли участие 650 жителей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент общественной безопасности.
Также сообщается, что крещенская ночь прошла в Перми без происшествий, к дежурившим на месте купания спасателям и врачам за помощью никто не обращался.
Всего в Пермском крае было организовано 55 купелей.
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