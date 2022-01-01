Компания из Удмуртии построит жилой комплекс на улице Карпинского в Перми Поделиться Твитнуть

Строительная компания ООО СЗ «Ньютон» 2 декабря 2022 года получила разрешение на строительство ЖК в Индустриальном районе Перми по адресу ул. Карпинского, 11. Он разместится на участке между улицами Карпинского, Левченко и Пашийской. Информация опубликована в реестре минимущества. Параметры строительства не раскрываются.

ООО СЗ «Ньютон» входит в холдинг UDS group — один из ключевых застройщиков Удмуртии, который работает также в Нижегородской области и Пермском крае. В частности, в Перми компания возводит ЖК «Ньютон» в районе ДКЖ.

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