Елена Синица

Краевой парламент поддержал запрет для иноагентов вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов

Законопроект принят в первом чтении

Поделиться
зс

  Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает иноагентам делать пожертвования в избирательные фонды кандидатов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Решение принято на пленарном заседании 19 января.

Если депутаты примут этот закон, то физлица-иноагенты не смогут вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов.

Также им будет запрещено входить в состав комиссий с правом решающего и совещательного голоса.

Второе чтение законопроекта должно состояться в феврале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться