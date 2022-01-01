Елена Синица Краевой парламент поддержал запрет для иноагентов вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов Законопроект принят в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает иноагентам делать пожертвования в избирательные фонды кандидатов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Решение принято на пленарном заседании 19 января.

Если депутаты примут этот закон, то физлица-иноагенты не смогут вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов.





Также им будет запрещено входить в состав комиссий с правом решающего и совещательного голоса.





Второе чтение законопроекта должно состояться в феврале.

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