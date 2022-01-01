Елена Синица Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае снова назначена Светлана Денисова Она занимает этот пост с 2017 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 19 января, проходит пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём депутаты поддержали назначение Светланы Денисовой на должность Уполномоченного по правам ребёнка в регионе.

Срок полномочий Денисовой на этом посту — пять лет. Ранее кандидатуру Светланы Денисовой согласовала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.





Кандидатуру Денисовой на этот пост предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Светлана Денисова занимает пост детского омбудсмена с 2017 года.

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