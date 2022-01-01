Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские спектакли вошли в «список Forbes» Постановки «Доминанты» и «немхата» признаны must see Поделиться Твитнуть

Театр «Доминанта» (Губаха)

Администратор

newsko.ru

Начались продажи билетов на фестиваль «Золотой маски» — показ лучших спектаклей театров России на сценах Москвы. По этому случаю журнал Forbes, известный составлением самых авторитетных рейтингов и списков, выбрал из нескольких десятков спектаклей-номинантов десять самых интересных, и в этом списке только два региона представлены двумя спектаклями — Санкт-Петербург и Пермский край.

По мнению обозревателя «Форбса», в категорию must see (обязательных для просмотра) входят спектакль-вербатим «КУБ» (12+) молодёжного театра-студии «Доминанта» (Губаха) и «Коми-пермяцкий проект» (12+) негосударственного театра «немхат».

«Спектакль, номинированный как драма малой формы, на самом деле — большая исследовательская работа. Театр из бывшего шахтёрского города в Пермском крае сделал документальную постановку-вербатим о жизни в КУБе, Кизеловском угольном бассейне. Зарождение производства, шахтёрская романтика, стахановское движение, труд заключённых, кризис 1990-х годов, заброшенные шахты и попытки людей встроиться в новое время — эта история рассказана бережно и с любовью, а потому захватывает сразу же», — пишет Forbes о работе «Доминанты».

«Пермскую театральную компанию в Москве хорошо знают. Свои постановки в жанре site-specific, то есть привязанные к определённому пространству, «немхатовцы» привозят на гастроли третий год подряд. Зрители уже были на ужине, на сеансе в бассейне, теперь их зовут в оранжерею, где прозвучит опера на вымирающем коми-пермяцком языке. Это попытка сохранить звуки, запечатлеть детали, но при этом и дать им новую жизнь. Когда зрители в наушниках бродят между редких растений, рождается неповторимая энергия», — это о «немхате».

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