В Перми осудят руководителя управляющей компании за уход от налогов Поделиться Твитнуть

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что директор ООО с февраля по июнь 2022 года, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, осуществляла расчёты через счета иных организаций. Тем самым она скрыла деньги предприятия, за счёт которых должна была взиматься налоговая недоимка в сумме более 6,6 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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