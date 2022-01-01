Максим Артамонов В Прикамье Россельхознадзор обнаружил тонны фальсифицированной молочной продукции На подделке попалась предпринимательница из Чайковского Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения в деятельности предпринимательницы из Чайковского — Ксении Костюкович. Женщина занималась на постоянной основе фальсифицировала молочную продукцию и подделывала сливочное масло, кефир, сметану и творог при помощи растительных жиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все эти факты выяснились во время внеплановой проверки Россельхознадзора в декабре прошлого года.

По данным ведомства, Костюкович закупила более пяти тонн сливочного масла в ООО «Майя» (Санкт-Петербург) без договора доставки и товарно-транспортной накладной. Вскоре площадка этого предприятия была признана фантомной и аннулирована Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Пять тонн продукта, которые предпринимательница получила вместе с 90 тоннами другой молочной продукции, стали сырьём для изготовления 286,23 тонн самых разнообразных пищевых продуктов — сметаны, творога, сливочного масла и творожной массы. Позже эта продукция реализовывалась уже в магазинах Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Челябинской области.

В связи с этим в отношении женщины были возбуждены нескольких дел об административных правонарушениях. По решению Чайковского городского суда деятельность предпринимательницы была приостановлена на 60 суток. Ей назначен штраф в общем размере 34 тыс. руб.

Любопытно, что это уже не первый факт фальсификата со стороны предпринимательницы. Осенью прошлого года Костюкович уличили в производстве фальсифицированного сливочного масла, которое она поставляла в социальные учреждения региона: детские сады, школы, больницы. В сентябре 2022 года сотрудники Россельхознадзора взяли проба сливочного масла «Крестьянское» в Частинской центральной районной больнице от ИП Костюкович К.С. Было установлено, что в масле содержатся растительные жиры, что недопустимо и свидетельствует о фальсификации продукции. Предпринимательнице тогда объявили предостережение.

На качество продуктов от этого ИП жаловались и местные жители в соцсети «ВКонтакте». Они обращали внимание, что адрес производства, указанный на продукции, — это квартира.

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