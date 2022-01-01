Елена Синица В Пермском крае могут отменить меру поддержки для сельхозорганизаций Она считается непопулярной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае могут отменить такую меру поддержки как возмещении затрат на повышение квалификации специалистов и руководителей сельских организаций. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Как рассказал министр агропромышленного комплекса Павел Носков на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам ЗС, за 2020-2021 годы на эту меру поступило три заявки, а в 2022 году — ни одной. По его словам, у организаций более востребована федеральная мера поддержки по обучению кадров по программе «Комплексного развития сельских территорий».





Также в рамках заседания Носков рассказал о комплексной поддержке молодых кадров, которые уезжают работать в сёла. Они могут получить единовременные и стимулирующие выплаты в начале трудовой деятельности. Специалистам с высшим образованием выплачивают 150 тыс. руб., со средним специальным — 100 тыс. руб. Эти сотрудники должны отработать не менее трех лет в сельскохозяйственной организации.





Как написал в своем телеграм-канале депутат парламента Илья Лисняк, на комитете по этому вопросу возникла дискуссия. Во-первых, обсуждение коснулось суммы: 150 тыс.руб. в пересчёте на три года — чуть более 4 тыс. руб. в месяц. Во-вторых, депутаты обсудили возможность расширения срока, в течение которого можно претендовать на получение этой выплаты. Сейчас выплаты можно получить в течение двух лет после окончания учёбы.





Всего в Прикамье действует почти 30 мер господдержки сельского хозяйства и развития агробизнеса. Как сообщил губернатор Прикамья, власти направляют в отрасль порядка 3,5 млрд рублей.

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