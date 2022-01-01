Елена Синица С карты Прикамья исчез ещё один населённый пункт Посёлок Галечник располагался в Юрлинском округе Поделиться Твитнуть

Галечник

permkrai.ru

Из труднодоступного посёлка Галечник расселили всех жителей. Посёлок находился в Юрлинском округе Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В последние десятилетия численность жителей здесь постепенно сокращалась. По данным на 2010 год, в Галечнике проживало 42 человека.

Как рассказала министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва, с 2020 года по региональной программе переселения граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов из посёлка Галечник смогла переехать 21 семья. Последняя покинула населённый пункт в конце 2022 года.

При этом 11 семей остались жить в этом же муниципалитете. Еще пять переехали в Пермь и Пермский МО.

Напомним, изначально, с 2019 года, в региональной программе переселения участвовали только территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Но в 2020 году её расширили на другие муниципалитеты. По программе граждане получают сертификаты на приобретение жилья в других населенных пунктах.

В ближайшие три года для компактного проживания планируется переселить еще 442 человека из 14 труднодоступных посёлков, деревень и сёл. На эти цели регион направит более 346 млн руб.

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