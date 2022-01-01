За сутки в Прикамье заболели коронавирусом ещё 115 жителей Госпитализированы 12 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 115 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 35 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 12 человек, летальных случаев не зарегистрировано.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Пермском округе.

Выздоровели 111 местных жителей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 859. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9196 человек.

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