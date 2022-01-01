Максим Артамонов За год в Перми выявлено более 3400 незаконных вывесок В отношении 2700 было принято решение о демонтаже Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы чиновники рассказали, что в 2022 году в Перми в отношении 2700 вывесок было принято решение о демонтаже.



«В 2022 году в целом было выявлено более 3400 вывесок, из них в отношении 2700 было принято решение о включении в реестр подлежащих демонтажу. Из них 2148 вывесок владельцы демонтировали самостоятельно», — сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.



Чиновница добавила, что в МКУ «Содержание муниципального имущества» поступили заявки на демонтаж 570 вывесок. Однако собственники успели самостоятельно демонтировать 250 конструкций.



Депутаты поинтересовались, сколько демонтированных вывесок сейчас находится на хранении в муниципальных учреждениях и в какую сумму обходятся ежегодные работы по их демонтажу, перевозке и содержанию.

«Согласно правилам благоустройства, мягкие (бумажные) вывески сразу подлежат утилизации, потому что при демонтаже невозможно сохранить их физические свойства. На хранении находятся 118 вывесок. В течение 2022 года только девять были востребованы собственниками назад», — пояснила Норова, отметив, что в среднем они хранятся в течение 6 месяцев, а после этого подлежат утилизации.



На другой вопрос депутатов ответил руководитель МКУ «Содержание муниципального имущества» Александр Денисов. По его словам, в целом на НТО и незаконные рекламные конструкции в городе выделяется более 11 млн руб. Из этой суммы на спецтехнику для демонтажа было выделено 960 тыс. руб. Незаконную рекламу убирают с помощью автовышки, крана-манипулятора или альпинистов.



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