В пермском зоопарке скончался единственный леопард У животного был диагностирован рак Поделиться Твитнуть

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В зоопарке Перми от рака умер единственный леопард. Самку по имени Линда привезли в Пермь в 2001 году годовалым котёнком из цирка, где пришли в к выводу, что она не поддаётся дрессуре. Как сообщили в администрации учреждения, пару лет назад у Линды обнаружили опухоль, однако из-за преклонного возраста оперировать животное уже было нельзя.

«Мы смогли поддерживать Линду несколько лет, но, к сожалению, возраст и болезнь взяли своё, Линды не стало. Линде удалось немного победить время. В природе леопарды живут до 10—11 лет, в неволе до 21 год. Линде же было 22 года. Друзья, нам очень тяжело принять эту утрату, каждое животное для нас как член семьи», — говорится в сообщении на странице пермского зоопарка во «ВКонтакте».

Раньше в Пермском зоопарке жили три леопарда, однако с 2015 году Линда осталась единственным представителем вида в коллекции городского зверинца.

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