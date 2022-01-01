За сокрытие 19 миллионов рублей от налоговых органов в Перми осудят директора мебельной фабрики Обвиняемому грозит семь лишения свободы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми перед судом предстанет директор мебельной фабрики, обвиняемый в сокрытии более 19 млн руб. от налоговых органов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что предприниматель в период с мая по декабрь 2021 года, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, скрыл денежные средства предприятия, за счёт которых должна была гаситься налоговая недоимка.

В ходе следствия причинённый ущерб бюджету РФ был возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Директору грозит до 7 лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.