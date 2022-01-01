Березниковский содовый завод оштрафован на 111 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод

Константин Долгановский

Пермский краевой суд удовлетворил требование Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры и оштрафовал «Березниковский содовый завод» за нарушение природоохранного законодательства на 111 млн руб.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на расстоянии около 800 метров от шламонакопителя промышленного предприятия образовался водоём с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом.

Выяснилось, что в результате нарушения целостности траншеи, соединяющей промышленные резервуары на земельный участок Камы попадали неочищенные воды.

В настоящее время ответчик принял меры к восстановлению целостности оборудования, препятствующей утечки неочищенных сточных вод на почву.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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