Березниковский содовый завод оштрафован на 111 миллионов рублей
Пермский краевой суд удовлетворил требование Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры и оштрафовал «Березниковский содовый завод» за нарушение природоохранного законодательства на 111 млн руб.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что на расстоянии около 800 метров от шламонакопителя промышленного предприятия образовался водоём с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом.
Выяснилось, что в результате нарушения целостности траншеи, соединяющей промышленные резервуары на земельный участок Камы попадали неочищенные воды.
В настоящее время ответчик принял меры к восстановлению целостности оборудования, препятствующей утечки неочищенных сточных вод на почву.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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