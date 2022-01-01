Первым заместителем руководителя ГУФССП по Пермскому краю может стать пристав из Чечни Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

На должность первого заместителя руководителя ГУФССП по Прикамью может быть назначен Умар Саидов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к управлению.

В настоящее время Саидов работает в управлении Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике и занимает пост начальника отдела организационно-контрольной работы.

Саидов начал службу в системе ФССП в 2009 году. Работал на разных должностях, в том числе был приставом-исполнителем, руководителем одного из районных отделов чеченского УФССП.

Ранее ГУФССП по Пермскому краю возглавил бывший руководитель управления судебных приставов Чечни Абдул Алаудинов.

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