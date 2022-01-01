Мэрия Перми не смогла обжаловать штраф за вывоз снега в Камскую долину Администрация выплатит 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми не смогла обжаловать штраф за вывоз снега в Камскую долину. Решение Свердловского райсуда Перми оставили в силе сначала Пермский краевой, а потом Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Как напомнили в пермской природоохранной прокуратуре, в декабре 2021 года на основании обращения жителя Перми был зафиксирован факт складирования снега в Камской долине. В ходе проверки выяснилось, что снежный полигон санкционировала администрация города, хотя располагался он в рекреационной зоне и в границах водосборной территории Камы. Кроме того, площадка не имела водонепроницаемого покрытия и обваловки сплошным земляным валом.

По материалам проверки Роспотребнадзор составил протокол о правонарушении и назначил мэрии штраф 250 тыс. руб.

Решение о штрафе вступило в законную силу.

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