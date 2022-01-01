В Пермском крае с подрядчика взыскали 64 млн рублей за срыв строительства школы в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Кунгурского МО Прикамья взыскали аванс, выданный подрядчику ООО «Спецстрой» на строительство новой школы в Кунгуре, и неустойки на общую сумму 64,3 млн руб. Деньги с компании, не выполнившей своих обязательств, вернули в бюджет через механизм банковской гарантии.

Напомним, контракт на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в Кунгуре был заключён с ООО «Спецстрой» осенью 2020 года, но компания сорвала график работ, в июне 2022 года контракт с ней был расторгнут. К выполнению задания приступила другая подрядная организация — ООО «Парма», которая к сегодняшнему дню полностью смонтировала каркас школы, сделала кирпичную кладку на втором и третьем этажах, завершает кровельные работы. Окончание стройки запланировано на июль 2023 года.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе сейчас ведётся масштабная работа по строительству социально значимых объектов. «Все эти объекты очень нужны людям, поэтому вопросы их строительства находятся под особым контролем. И мы не позволим подрядчикам недобросовестно подходить к своей работе», — подчеркнул глава Прикамья.

Добавим, что, по поручению губернатора, срывающие госконтракты компании не только наказываются рублём, их также вносят в реестр недобросовестных поставщиков.

Так, на сегодня в реестр внесены подрядчики, возводившие школу в с. Филипповка Кунгурского округа, крытый ледовый каток с искусственным покрытием в Соликамске, поликлиники в с. Юрла (ООО «Уфимская газовая компания») и на ул. Шишкина в Перми (ООО «Инжстрой»). В настоящее время продолжается судебный процесс с подрядчиком строительства детского сада в Очёре на 150 мест (ООО «Технострой»).

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