С начала года 23 тысячи жителей Прикамья опубликовали объявления о поиске работы

Примерно половина из них заявила об активном поиске

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поиск работы

  Константин Долгановский

За первые две недели января 2023 года 23 тыс. жителей Пермского края опубликовали или обновили объявления о поиске работы. Об этом сообщает Служба исследований hh.ru.

При этом 46% соискателей из Прикамья, решивших «начать новую жизнь» в первые дни года, указали в своих резюме, что ищут работу активно. Ещё 32% отметили, что готовы рассматривать предложения, 2% заявили, что им уже предложили работу и сейчас они принимают решение.

Кроме того, 11% соискателей не находятся в активном поиске — они просто хотели бы сориентироваться в ситуации на рынке труда.

Чаще всего соискатели из Пермского края ищут работу менеджерами по продажам (8%), администраторами (6%), продавцами (5%), водителями, секретарями, программистами, бухгалтерами, менеджерами по работе с партнёрами, экономистами (по 3%).

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