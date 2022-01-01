Как три чашки кофе: Пермь заняла 13 место в мировом рейтинге городов с самым недорогим и доступным интернетом Поделиться Твитнуть

Пермь заняла 13 место в рейтинге городов с самым доступным интернетом. Статистику представила аналитическая группа проекта «Будь мобильным», в том числе на основе данных ведущего телеком-провайдера в Пермском крае — «Ростелекома».

Для определения индекса эксперты поделили цены товаров и услуг на стоимость домашнего интернета за месяц. В выборку исследователей попали цена чашки кофе, комбо-набора в известном ресторане быстрого обслуживания, булки хлеба, литра молока, а также стоимость проезда в транспорте и клубной карты в фитнес-зал.

Средняя абонентская палата за интернет по тарифу «Ростелекома» в Перми составляет 518 руб. Применив формулу, специалисты выяснили, что индекс цифрового благополучия в Перми — 11,93. По этому показателю столица Прикамья обогнала такие крупные мегаполисы, как Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, Париж, Дубай и Нью-Йорк.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Такого результата удалось добиться благодаря постоянному строительству линий связи, модернизации существующих сетей и в целом высокому уровню интернет-покрытия. Сегодня оптика охватывает почти 73% территории региона. Организация сети для домашнего интернета — сложный процесс. В обеспечении бесперебойной работы линий в Пермском крае задействовано около 1,5 тыс. наших специалистов. Это и монтеры, прокладывающие кабели в канализационных люках, и альпинисты, устраняющие неполадки на большой высоте и на ветру. Для совершения одного простого действия в интернете, которое для пользователя занимает секунды, сигнал преодолевает сотни и тысячи километров. Так что с уверенностью можно сказать, что это технологии возможностей.

Самое высокое место среди городов уральского региона по индексу цифрового благополучия у Челябинска (14,71) — четвёртое. Впечатляющие показатели зафиксированы у Кургана (11,45) и Тюмени (11,02). Лидером среди городов мира по цифровому благополучию оказалась Москва с результатом 17,39 ед.

В целом, по результатам исследования, Россия заняла пятое место в мире по доступности домашнего интернета. Так, для оплаты тарифа на месяц россиянам надо работать 34 минуты. Аналитики измеряли соотношение самых дешёвых предложений для широкополосного фиксированного интернета и средней почасовой зарплаты в стране.

Реклама. ООО "Дельта -План". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.