За сутки в Пермском крае подтверждено 108 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 18 человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 108 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 52 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 18 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

Наибольшее число инфицированных выявлено Перми.

За сутки выздоровели 102 местных жителя.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 744. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 196 человек.

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