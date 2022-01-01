Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Прикамье на 30% Приостановлена работа групп в 34 детских садах Поделиться Твитнуть

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 января в Прикамье зарегистрировано 26 439 случаев ОРВИ и гриппа. Это выше показателя предыдущей недели на 30,1%.

По-прежнему наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» – 64%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ выявлена циркуляция вирусов гриппа А (H1N1) 2009 и В, а также возбудителей негриппозной этиологии.

Из-за вспышек заболевания приостановлена работа 63 групп в 34 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.

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