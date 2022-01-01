Пермская станция скорой помощи в 2022 году выезжала на вызовы более 453 тысяч раз COVID-19 и пневмониями стали болеть меньше, ОРВИ больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская станция скорой помощи подвела итоги работы за 2022 год. Бригады выезжали к пациентам 453 516 раз. В экстренной форме было обслужено 70 205 вызовов.

Подсчитано, что медики стали доезжать до пациентов быстрее. Среднее время ожидания на ДТП сократилось почти на полторы минуты и составило 17 минут, на экстренные вызовы — на две (12 мин.), а на вызовы по всем формам — более чем на полчаса (52 с половиной минуты).

Вызовов на COVID-19 и пневмонию стало соответственно на 55 и 59% меньше, чем в 2021 году. Однако ОРВИ стало болеть примерно на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.

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