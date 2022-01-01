Максим Артамонов Пермскую птицефабрику внесли в федеральный реестр экспортеров Продукция будет поставляться в страны ближнего зарубежья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Россельхознадзор включил пермское предприятие Группы «ПРОДО» в федеральный реестр экспортеров в системе «Цербер» ФГИС «ВетИС». Это даст предприятию возможность поставлять свою продукцию в страны Евразийского экономического союза: Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.

На экспорт прицефабрика будет поставлять целые тушки бройлеров, а также продукты разделки — филе, бедро, крылья, голени и др. Планируется отправлять в страны ЕАЭС до 300 тонн продукции в месяц.

В прошлом году предприятие прошло ветеринарно-санитарную экспертизу на соответствие требованиям России и других стран Таможенного союза. Аудит птицефабрики проводили инспекторы территориального управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Все производственные процессы предприятия были признаны соответствующими регламенту.

В этом году птицефабрика получила сертификат по международной схеме сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции FSSC 22000.

«ПРОДО Птицефабрика Пермская» — крупнейший производитель продукции из мяса бройлеров в Пермском крае, на нее приходится 80% куриного мяса, выпускаемого в регионе. В ассортименте предприятия — куриные тушки, субпродукты, полуфабрикаты и колбасные изделия.

Сегодня продукция птицефабрики, помимо Пермского края, поставляется в Свердловскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Тюменскую, Омскую области, а также в Республику Башкортостан.

Напомним, в апреле 2020 года Минсельхоз России включил несколько пермских компаний в список системообразующих предприятий АПК. В этот перечень вошли «Пермский мясокомбинат», «ПРОДО Птицефабрика Пермская», «Пермский маргариновый завод», «Мясокомбинат Кунгурский» и «Птицефабрика Менделеевская».

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