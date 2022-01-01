Максим Артамонов В Березниках работник отсудил у предприятия 1 млн рублей за тяжёлую травму на производстве В июле прошлого года он пережил клиническую смерть и остался инвалидом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Березников провела проверку акционерного общества «Березниковский механический завод». Поводом послужило обращение работника предприятия, который получил тяжёлую травму на производстве и пережи клиническую смерть. После проверки прокурор подал иск в суд и обязал работодателя выплатить работнику 1 млн руб. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, в июле 2022 года слесарь 4 разряда в одном из цехов предприятия получил тяжёлую травму во время производства опасных ремонтных работ.

Работодатель зафиксировал факт травмы и составил соответствующий акт. Согласно медицинскому заключению, мужчина получил электротравму, которая сопровождалась клинической смертью.

«Причиной несчастного случая стало несовершенство производственных процессов, а также отсутствие необходимых технологических карт при производстве опасных работ, которые исключали бы воздействие химических реагентов на работников, выполняющих работы на трубопроводах», — сообщили в прокуратуре.

Несмотря на это, работодатель отказался добровольно компенсировать пострадавшему работнику причиненный вред — после травмы мужчина стал инвалидом.

В связи с этими фактами прокурор направил в суд исковое заявление и потребовал взыскать с предприятия компенсацию вреда в размере 1 млн руб. Суд удовлетворил эти требования в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу, его исполенение находится на контроле прокуратуры.

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