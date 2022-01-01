Андрей Стрельцов Пермяк завоевал «серебро» на втором этапе Кубка России по ралли Соревнования прошли в Барде Поделиться Твитнуть

На территории Бардымского округа Пермского края состоялись соревнования «Ралли Барда — 2023».​ Результаты пошли в зачёт второго этапа Кубка России.

Общая протяженность трассы в этом году составила 171 километр, 87 километров из них — это скоростные участки. На старт вышли 38 экипажей.

Гонщики соревновались на специально созданных, уникальных автомобилях.

В итоге первое место в абсолютном зачёте занял дуэт в составе Андрея Осипова и Дмитрия Иванова из Санкт-Петербурга. Чуть отстал от них экипаж в составе пермяка Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева из Екатеринбурга.

Соревнования в Барде прошли в девятый раз.

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