Андрей Стрельцов
Пермяк завоевал «серебро» на втором этапе Кубка России по ралли
Соревнования прошли в Барде
На территории Бардымского округа Пермского края состоялись соревнования «Ралли Барда — 2023». Результаты пошли в зачёт второго этапа Кубка России.
Общая протяженность трассы в этом году составила 171 километр, 87 километров из них — это скоростные участки. На старт вышли 38 экипажей.
Гонщики соревновались на специально созданных, уникальных автомобилях.
В итоге первое место в абсолютном зачёте занял дуэт в составе Андрея Осипова и Дмитрия Иванова из Санкт-Петербурга. Чуть отстал от них экипаж в составе пермяка Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева из Екатеринбурга.
Соревнования в Барде прошли в девятый раз.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.