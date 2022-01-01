Максим Артамонов В Пермском крае будут судить чиновницу за халатность при приёмке квартир для детей-сирот Ущерб районному бюджету составил более 5,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Косинского округа. Чиновницу обвиняют в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, в 2020 году администрация Косинского муниципального округа и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на приобретение четырёх жилых помещений для детей сирот.

Председателем комиссии по приёмки жилья была заместитель главы администрации, которая, по мнению следователей, «не обеспечила участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов». Это привело к нарушениям при строительстве жилых домов.

В результате районному бюджету был причинён ущерб на сумму более 5,9 млн руб. Эти деньги были затрачены на исправление нарушений.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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