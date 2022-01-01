В Перми прошла эвакуация посетителей ТРК «Семья»
В комплексе сработала пожарная сигнализация
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Вечером 16 января в пермском ТРК «Семья» сработала пожарная сигнализация. Экстренно были эвакуированы посетители и персонал торгово-развлекательного комплекса.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожара в ТРК не было. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
В настоящее время работа комплекса возобновлена в обычном режиме.
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