В Перми прошла эвакуация посетителей ТРК «Семья» В комплексе сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

Вечером 16 января в пермском ТРК «Семья» сработала пожарная сигнализация. Экстренно были эвакуированы посетители и персонал торгово-развлекательного комплекса.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожара в ТРК не было. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В настоящее время работа комплекса возобновлена в обычном режиме.

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