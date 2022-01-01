В Перми образовались восьмибалльные автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На дорогах Перми по окончании рабочего дня 16 января образовались восьмибалльные автомобильные пробки. Об этом свидетельствуют данные дорожного сервиса Яндекса.

Согласно онлайн-карте, заторы транспорта образовались на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Чкалова, Революции, Сибирской, Васильева, Героев Хасана. Причиной пробок стало несколько ДТП.

Водителей просят по возможности использовать для движения менее загруженные улицы.





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