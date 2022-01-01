Елена Синица «Уралкалий» помог биатлонистке из Березников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В декабре прошлого года по инициативе депутата краевого парламента Андрея Силаева компания «Уралкалий» финансово помогла спортивной школе «Летающий лыжник». На эти средства приобрели инвентарь для 17-летней биатлонистки Вероники Путиловой.

Параспортсменка входит в состав сборной России по лыжным гонкам и биатлону. В прошлом сезоне одержала три победы в первенствах России: одну в лыжных гонках и две в биатлонных дисциплинах. Однако она на соревнованиях была вынуждена использовать винтовки спортсменов из других регионов, своей у неё не было.





С 19 по 26 февраля в Березниках пройдёт первенство России по лыжным гонкам и биатлону, где спортсменка будет представлять команду Пермского края.





«Вручать подарки всегда приятно. Тем более, это — не просто подарок, это необходимый и долгожданный для Вероники инвентарь для тренировок. Всем известно, что зачастую большую часть инвентаря спортсмены и их родители приобретают самостоятельно, за счёт собственных средств. А когда речь идёт о профессиональном спорте — всё это оборудование стоит недёшево. Поэтому я рад, что наша компания смогла помочь юной спортсменке. От всей души желаю Веронике удачи в спорте и в жизни!» — прокомментировал депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей Силаев.

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