Максим Артамонов В Перми суд обязал чиновников мэрии расселить аварийный дом в Закамске Его признали аварийным в 2016 году Поделиться Твитнуть

Аварийный дом Каляева, 41а. Фото: Юлия Мяленко

Суд обязал администрацию Перми предоставить жилое помещение жителям аварийного дома по ул. Каляева, 41а. С иском к мэрии ранее обратились собственники одной из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В мае 2016 года двухэтажный восьмиквартирный дом 1960 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу, а земельный участок под ним изъят. Дом включили в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы, а также в муниципальную адресную программу по переселению жителей Перми из аварийного жилищного фонда на 2018-2025 годы.

Как сообщала общественная активистка Юлия Мяленко, к которой обратились жители, в доме отключили воду, газ и свет, поскольку получены предписания от газовиков и пожарных.

Чтобы потолок не рухнул на головы, люди сами установили подпорки. Кроме этого, в здании прогнил пол, а туалеты не работают. Исправно приходили только квитанции на оплату.

Учитывая все эти обстоятельства, Ленинский райсуд Перми вынес решение удовлетворить исковые требования жителей. Муниципалитет обязали предоставить истцам в собственность взамен аварийного равнозначное благоустроенное жилое помещение в Перми, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям.

Это решение оставила в силе судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда.

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