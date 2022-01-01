Елена Синица Салон Renault в Камской долине перепрофилирован под дилерство Omoda Дилерство этой марки оформили три автохолдинга Перми Поделиться Твитнуть

Холдинг «Сатурн-Р» перепрофилировал свой салон Renault в Камской долине. Теперь здесь разместится автоцентр китайского бренда Omoda.

По словам директора по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергея Репина, под дилерство Omoda было передано всё здание на ул. Спешилова, 104а. Здесь всё также можно приобрести или отремонтировать автомобили Renault, но основным местом продаж автомобилей этой марки станет центр на ул. Подлесной, 47а.





В конце 2022 года ещё два пермских автохолдинга оформили дилерство новой на рынке РФ марки Omoda: «Форвард-Авто» (шоурум по ул. Героев Хасана, 105п, раньше здесь размещался салон Skoda) и холдинг «Экскурс» (ш. Космонавтов, 361, по этому адресу у компании работают шоурумы Skoda, Chevrolet и китайской марки FAW, а также центр продажи спецтехники Helffer).

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