Максим Артамонов В Перми 44% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин Они обосновывают это меньшей длительностью жизни мужчин и необходимостью равенства полов перед законом Поделиться Твитнуть

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл среди жителей Перми опрос по поводу их отношения к разному выходу на пенсию у женщин и мужчин. Сейчас эта разнница составляет 5 лет. Согласно данным опроса, мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 44% против 20% соответственно.

Права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин, считают 32% пермяков, а 54% респондентов, наоборорт, не видят в этом дискриминации.

Чаще всех подобного мнения придерживаются представители мужчин моложе 34 лет (52%). Обосновывая свою позицию, респонтенты приводили аргумент, что они так считают потому, что «длительность жизни у нас меньше, чем у женщин» и «раз уж перед законом все равны, то тогда во всём!».

Большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин («у них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью»), но в то же время молодые женщины до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 36% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 22%.

Опрос проводился среди экономически активного населения Перми с 10 по 12 января этого года.

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