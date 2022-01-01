Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили «Чеховским медведям» в международном кубке Перед последним туром у пермской гандбольной команды третье место в группе Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В предпоследнем туре SEHA-Gazprom League в подмосковном Чехове встретились два российских гандбольных клуба. Итог поединка: 36-31 в пользу хозяев площадки.

После пяти туров на первом месте в группе — «Чеховские медведи», на втором — с пятью очками команда из Белоруссии СКА-МИНСК. У подопечных Валентина Бузмакова оказалось четыре очка и третья строчка в турнирной таблице.

В конце этого месяца, 29 января, «Пермские медведи» сыграют на своей площадке с ГК «Гомель».

SEHA — Gazprom League — это Юго-Восточная Гандбольная Ассоциация. В сентябре 2022 года стартовал «Дивизион Восток» SEHA — Gazprom League. В нём выступают восемь гандбольных клубов из России и Республики Беларусь.

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